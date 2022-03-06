В небе Вильнюса - еще один жест солидарности с Украиной

Небо Вильнюса раскрасили в цвета флага Украины - в поддержку страдающей от войны страны и ее граждан в небо столицы в субботу поднялись восемь воздушных шаров, украшенных 20-метровыми украинскими флагами и литовским триколором. Вильнюсцы как никогда едины и готовы внести свой вклад в развитие Украины всеми возможными способами, поэтому авиасообщество оперативно отреагировало на инициативу Вильнюсского городского агентства развития туризма и бизнеса Go Vilnius.

"Вильнюс — открытый, смелый и сильный европейский город. Виды неба и разноцветных воздушных шаров уже стало неотъемлемой частью нашей столицы, символизируя современность и свободу Вильнюса. Вильнюс — один из немногих европейских городов, над которым могут летать воздушные шары.

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Мы хотим поддержать народ Украины и привлечь к нему внимание всех людей мира — именно таким должно быть небо — мирным и полным надежд, а не разрушительным и пугающим. Мы считаем, что воздушные шары, поднимающиеся над городом, и развевающиеся на них флаги не только выражают нашу поддержку государству, столкнувшемуся с бесчеловечной агрессией, но и показывают, что каждый из нас может внести свой вклад в поддержку, вселить надежду и решимость", — сказала Инга Романовскене, руководитель Go Vilnius.

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