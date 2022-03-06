Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры

Альвидас Медалинскас, политолог, который остался в украинском городе, оккупированном российскими солдатами, рассказал LNK, как город был оккупирован, как выглядит городское двоевластие в настоящее время и как живут местные жители.

По его словам, военные громят магазины, даже ломятся в квартиры. Произошел мирный протест местных жителей против оккупантов, что, по словам А. Медалинскаса, немного смутило российских военных, а один военный, вышедший поговорить с украинцами, признался, что не ожидал, что их здесь так плохо встретят.

Это, по словам собеседника LNK, произошло возле Запорожской АЭС, которая рано утром в пятницу была обстреляна, возник пожар, а позже она была занята российскими военными. Людей останавливали танки голыми руками.

Политолог сказал, что город, в котором он находится, является вторым по значимости морским портом в Азове.

"Это тот центр в коридоре между Крымом и Донбассом, которого хочет Россия. И сегодня город контролируется российской армией", — сказал политолог.

Он отметил, что нынешнее двоевластие в городе, в котором он находится, может скоро закончиться.

"Здание полиции уже занято, я видел, как движется техника, и этих вооруженные людей возле бывшего здания полиции Бердянска", — сказал он.

А. Медалинскас рассказал, что в настоящее время в городе есть продовольственные магазины и аптеки. Российские военные, по словам политолога, контролирует подъезды к городу.

"Работает и рынок. Но это происходит по инициативе городской власти, военные больше сосредоточены на подъездах к городу, контролируют их. Въехать и выехать — это путь смерти. Все в Бердянске знают ситуацию с семьей, муж с женой, двое детей, хотели сбежать и решили уехать. А их машину безжалостно расстреляли, в живых осталась только жена. И никто не может даже забрать тела. Так что город действительно контролируется", — сказал собеседник LNK.

Политолог заявил, что любой выход на улицу после начала комендантского часа "может закончиться трагически".

"Потому что тогда армия начнет действовать по всему городу. А там могут и не спросить, даже не попросить документ, имеют право стрелять в тех, кто им не нравится. А днем ​​можно выйти в город, можно и к морю прогуляться. Не было такого, чтобы днем просили показать документы, но они имеют на это право", — сказал политолог А. Медалинскас.

Он рассказал LNK, что накануне дня прибытия российской армии в Бердянск позаботился о еде.

"По дороге в магазин я сказал своим друзьям, что это может быть последний мирный вечер в Бердянске", — сказал он.

А. Медалинскас сообщил, что в городе есть продукты и лекарства.

"Этот город удерживают как стратегическую точку. И ограничивается его контролем, пока идут бои вокруг Мариуполя. Позже, я думаю, они примутся за немного другую политику", — сказал политолог.

Собеседник LNK также заявил, что в первый же вечер, когда армия подошла к городу, были случаи, когда военные врывались в квартиры жителей.

"Не происходит так, что они вламываются в квартиры постоянно, но была ситуация, когда пришли голодные военные. У них не было сотовых телефонов, они не могли позвонить семьям, среди них были и чеченцы, которые вели себя отвратительно. На самом деле были ситуации, когда они врывались в квартиры, грабили магазины. Сейчас такого больше нет", — сказал политолог.

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