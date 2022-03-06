Коронавирус в Литве: 3524 новых случая и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3524 новых случая заражения коронавирусом, скончались 14 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 2989 были первичным заражениями, 531 – вторичными, 4 человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1360 человек, из них 77 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели больше 900 тыс. человек, от этой болезни умерли 8,4 тыс. человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2498,1 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,5%.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

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