Как россияне и украинцы могут получить политическое убежище в Европе?

После начала войны с Украиной, на фоне ухудшения политической ситуации и экономического коллапса, а также опасаясь закрытия границ, многие россияне отправились за границу. При этом далеко не у всех есть легальное право оставаться там надолго. Один из возможных способов для тех, кто пострадал от действий российских властей — получение политического убежища.

”Медуза” попросила правозащитника Алексея Козлова, автора книги ”Уехать из России: Справочник политического эмигранта” и директора берлинского НКО Solidarus e.V. (она занимается правозащитной деятельностью на постсоветском пространстве и поддержкой политбеженцев), рассказать, кому его предоставляют и что нужно, чтобы его получить

Могут ли мне дать политическое убежище, если я против политики властей? Например, открыто выступаю против войны?



Самого по себе этого недостаточно. Грубо говоря, если вы расклеили листовки против войны, и вас оштрафовали — это недостаточный повод. Если же избили полицейские и завели уголовное дело — оснований больше.



Какие именно основания подойдут?



Запрос убежища возможен, если вас неоднократно преследовало государство (или аффилированные с ним структуры) разными способами из-за вашей личной позиции или деятельности. Или если вы проживаете в зоне боевых действий. Территория России в данный момент таковой не считается — даже Ростовская область, граничащая с Украиной.

Статус политических беженцев в последнее время получали российские ЛГБТ-активисты, а также люди, проходящие по ”политическим статьям” (сепаратизм, участие в блокировании дорог, неоднократное нарушение порядка проведения массового мероприятия, участие в деятельности ”нежелательной” или ”экстремистской” организации), и те, кого из-за политической деятельности возбуждали сфабрикованные формально неполитические дела.

Как доказать, что меня преследовали?



Больше всего шансов и оснований для убежища, если уже открыто какое-то уголовное дело. Недавно статус политического беженца в Германии дали Александре Королевой — руководительнице калининградского НКО ”Экозащита”, которая отказывалась исполнять требования закона об ”иноагентах”.

В остальных случаях нужно предоставить доказательства преследований — повестки в суд, ответ на адвокатский запрос, публикация в медиа, переписка в соцсетях. В принципе, подойдет что угодно, но официальные документы имеют больший вес. В некоторых случаях достаточно даже заверенного свидетельства трех человек (если они не ваши родственники) — допустим, они могут подтвердить, что вам угрожали. Часто доказательством считается и отказ в возбуждении дела по заявлению человека в связи с угрозами.

В какой стране лучше всего получать убежище?



В той, куда удастся получить визу, или на территорию которой удастся попасть — важно именно то, где именно вы пересечете границу Евросоюза.

Если говорить про условия при прохождении процедуры, то Германия и Австрия неплохо поддерживают материально даже соискателей. А уже со статусом беженца в Германии можно получить пособие, вполне сопоставимое с тем, что платят безработным жителям страны. Власти также оплачивают аренду жилья, языковые курсы и, в некоторых случаях, курсы по получению новой профессии. Достаточно высокие пособия у беженцев в Швеции и Франции. В Испании они заметно ниже, в Польше и странах Балтии прожить на них не получится.

Но при принятии решения можно учитывать и другие факторы. Например в Испании есть возможность получить постоянный вид на жительство по оседлости (после трех лет пребывания в стране — даже нелегального). А в Литве срок рассмотрения заявления ограничен 6 месяцами, то есть решение будет вынесено относительно быстро.

Можно ли попросить убежища, если я еще в России? Или в другой стране?



Нет. Запрос убежища возможен только при нахождении в стране. То есть вам нужны документы для въезда в нее.

Важное значение имеет действующая виза в вашем паспорте. В большинстве случаев по ней определяется страна, в которой вы должны просить убежища. Если виз несколько (например, британская и шенгенская, выданная в Германии) — то принимается во внимание более ”длинная” из действующих.

Как быть, если у меня нет открытой визы?



В таком случае вам нужно въехать в страну, с которой у России безвизовый режим, и там попытаться получить визу ЕС.

Если нет и загранпаспорта, то нужно найти страну, в которую можно попасть без нее, после чего попробовать получить в местном российском консульстве загранпаспорт и потом визу. Сейчас через польскую границу в Евросоюз могут въехать граждане России, жившие в Украине без загранпаспортов (с внутренним российским паспортом), но это исключительный случай.

Теоретически можно даже без шенгенской визы купить билет на рейс, который делает пересадку в европейской стране, и попросить убежище прямо в аэропорту во время пересадки.

На правозащитном слэнге такие случаи называют ”фаст-трэк”, претенденты на статус беженца попадают в ускоренную процедуру, и риск отказа здесь выше. Нужно быть очень уверенным в своем кейсе и лучше иметь адвокатскую поддержку извне.

Я уже в европейской стране. Когда и кого просить об убежище?



Нет правил, что вы должны немедленно кому-то ”сдаться”, хотя, если вы начнете процедуру регистрации через месяц пребывания в стране, это будет выглядеть странно.

Лучше сделать это в течение нескольких дней. Можно обратиться в полицию, можно — в специальные arrival points, которые существуют в большинстве крупных европейских городов. Или, если вы хотите сделать это на пересадке, нужно обратиться к полицейскому в аэропорту.

А семью можно вывезти?



Если вы въезжаете в ЕС всей семьей, то имеете право всей семьей запрашивать убежище, даже если преследуют только одного из вас. Это касается и гуманитарного убежища (оно дается, если в стране постоянного проживания гуманитарная или природная катастрофа; в Украине сейчас гуманитарная).

Если вы запросили убежище в одиночку, то вывезти семью вы сможете только после позитивного решения.

Сколько обычно ждать решения? И как себя содержать все это время?



Если говорить про Германию, то рассмотрение дела в течение года считается стремительным. Обычно сроки составляют от полутора до двух лет. В других странах обычно все-таки чуть быстрее, но не на порядок.

Германия выплачивает соискателям пособие и предоставляет жилье. Обычно соискатель год проживает в общежитии, после чего снимает отдельное жилье при поддержке государства. Однако можно в индивидуальном порядке покинуть общежитие раньше или вообще жить у кого-то из близких. Семьям с детьми до 12 лет стараются поскорее найти обычные квартиры.

В общежитиях проживают все соискатели убежища, вне зависимости от типа запроса — обычно там настоящий ”интернационал”. Хотя в некоторых регионах Германии есть распределение по общежитиям, в зависимости от страны исхода. А в Берлине есть и специальное общежитие для ЛГБТКИ-беженцев.

При этом обычно вы не можете выбрать город, где будете жить во время рассмотрения вашего дела — соответствующее ведомство распределит вас туда, где есть возможность обеспечить вас жильем.

В некоторых странах на начальном этапе нельзя устроиться на работу — в Германии, например, соответствующее разрешение можно запросить только через полгода после начала рассмотрения заявки.

После получения политического убежища можно за свой счет (и без потери пособия) поменять место жительства, если на то есть достаточные основания (например, кто-то из членов семьи нашел работу). Если таких оснований нет, а беженец все равно переехал, то в Германии он теряет право на пособие. Но если пособие не нужно, можно жить где угодно.

Если мне отказали, можно ли подать заявку еще где-то?



Отказ можно обжаловать в суде, но если и это не сработает, то новый запрос может быть только вне ЕС (в Швейцарии, Норвегии и так далее). Только если у вас значительно изменились обстоятельства, можно обратиться повторно.



А потраченные на меня деньги возвращать не придется?



Обычно, если власти решают, что вы пытаетесь их обмануть, возможна быстрая депортация и, например, запрет въезда в шенген на три года. Никаких денег возвращать не требуется, даже если статус беженца не дадут. Резкое ухудшение политической ситуации в России тоже, скорее, говорит за то, что европейские власти будут вести себя с российскими просителями достаточно лояльно.



Статус политбеженца дается навсегда?



Есть и временный, и постоянный, зависит от вашей конкретной ситуации. Временный обычно дают тем, кто принадлежит к преследуемой группе, но сам преследованию не подвергался — например, к ЛГБТКИ. Гуманитарное убежище тоже может быть временным — до окончания гуманитарной катастрофы.

А если вы получили постоянный статус, то вас не вышлют, даже, если (грубо говоря) в вашей стране наступила демократия — более того, вы можете получить гражданство новой страны в ускоренном порядке.

Какие правила сейчас действуют для украинцев?



Для беженцев из Украины (вся Украина признается зоной боев, включая и ее западную часть) открыты границы Молдовы, Венгрии, Словакии, Румынии и Польши.

Больше всего людей пересекло польскую границу — по состоянию на 4 марта это 756 тысяч беженцев (в основном, женщины и дети — для мужчин призывного возраста выезд из страны закрыт). Существенная часть из них проследовала из Польши в Германию (сколько точно — сложно подсчитать, так как между Польшей и Германией нет пограничного контроля).

Германия в ближайшее время признает беженцев из Украины военными беженцами. Этот статус дает больше прав по сравнению даже с политическим убежищем: например, полную свободу передвижения, государственную страховку, а также немедленное разрешение на работу в Германии.

Никакой процедуры проходить не придется — необходимо подтвердить нахождение в Украине во время начала боевых действий. На статус военных беженцев могут претендовать и граждане РФ, которые также проживали на территории Украины, когда началась война.

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