МИД России предупредил страны Балтии об ответственности за "антироссийский психоз"

Москва предупреждает Вильнюс, Ригу и Таллинн об их ответственности за развязанный антироссийских психоз. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

"Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года", - говорится в комментарии.

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