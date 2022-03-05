Из Беларуси выезжают полные автобусы: большинство уезжающих — мужчины, которые услышали, что их ждет

Опасаясь, что их скоро призовут воевать в Украине, белорусы бегут из своей страны. Особую тревогу вызывали слухи о том, что выезд из Беларуси через день-два может быть ограничен и начнется всеобщий призыв мужчин, сообщает LNK.

На КПП Медининкай увеличилось количество желающих покинуть Беларусь.

"Автобусы переполнены — наш автобус полный, 50 человек", — сказал один из белорусов. То, что увеличилось количество желающих выехать из Беларуси в Литву, отмечают и пограничники.

"Что касается погранперехода Медининкай, то за день было около 200 человек. В последние дни наблюдается увеличение примерно на 30 процентов", — сказал начальник отдела пограничного контроля Вильнюсской пограничной службы Гедрюс Маткявичюс.

Большинство уезжающих из Беларуси — мужчины. Они боятся, что их призовут в армию и отправят воевать против украинцев. Лишь услышав, что кто-то уже получает повестки, бегут из страны.

"Бегут, сразу же бегут, получают польскую визу и уезжают. Находят страну, куда можно поехать без визы, пытаются уехать как можно дальше. Пытаются добраться до Грузии, другой страны. Некоторым удалось улететь в Дубай", — рассказала белоруска, не пожелавшая показывать свое лицо.

"Мой друг уехал вчера в Польшу, чтобы не получить повестку и не служить. Они боятся, особенно молодежь до 27 лет", — сказал уезжающий из Беларуси Роман.

"Очень переживают люди призывного возраста. Говорят, сегодня ты живешь хорошо, а завтра можешь получить повестку", — сказал белорус Артур.

Даже пожилые мужчины теперь не хотят оставаться в Беларуси.

"Скажу честно — отпуск я сократил на неделю и пошел на работу. Потому что береженого Бог бережет", — сказал Андрей.

Он сказал LNK, что не хочет воевать.

"С кем воевать? У меня есть друзья украинцы, есть и друзья русские. В кого стрелять? Это неправильно", - сказал он.

Большинство опрошенных на КПП Медининкай мужчин едут в Литву работать, как и Андрей. Это, мол, легальная возможность покинуть Беларусь и избежать обязательства идти на войну, которую они не поддерживают.

"Одно дело защищаться, другое — нападать. Это две разные вещи. Тем более против кого? Против соседа", — сказал Илья.

"Война - не выход. Я не думал, что проблемы в 21 веке будут решаться таким образом. Сейчас время цивилизованных отношений, люди умнеют. Но оказывается нет. Я не хочу таким образом решать вопросы", — сказал белорус Артур.

"Это братский народ, мы живем рядом, и с вами, и с украинцами. Я надеюсь, что этого не произойдет. А если и случится, то ребята не пойдут", — сказал Александр.

Но Артур, который уезжает из Беларуси, говорит, что избежать обязательства воевать может быть сложно.

"Если подписал, что прочел повестку и не явишься в военкомат, будет уголовная ответственность - полиция объявит в розыск", - сказал он.

Поэтому мужчины говорят, что, если находясь в Литве, они узнают, что кто-то пытается привести повестку, на Родину, пока идет война в Украине, не вернутся.

"Если бы месяц назад мне сказали, что такое может случиться, я бы сказал, идите в баню. Я бы просто не поверил", — сказал Андрей.

Однако, по словам опрошенных белорусов, сторонников политики Александра Лукашенко и оправдывающих Владимира Путина, нападающего на Украину, тоже немало.

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