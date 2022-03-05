В Вильнюсе проходит большая антивоенная конференция прямая трансляция

ru.DELFI.lt

В субботу в Вильнюсе проходит антивоенная конференция, в которой принимают участие видные представители российской оппозиции, в том числе организаторы Форума свободной России, действующие литовские политики и представители украинской и беларусcкой диаспор.

"Все вместе, действуя солидарно, мы постараемся найти пути решения самой опасной из проблем современности – путинской внешнеполитической военной агрессии", - говорится в анонсе мероприятия, распространенном Форумом свободной России. Основные заявленные темы дискуссий: Оценка военной ситуации, влияние войны на режим в России, методы противодействия Свободного мира путинской агрессии, а также возможные практические шаги российской эмиграции по давлению на путинский режим. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: