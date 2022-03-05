Минэкономики Литвы предлагает Google перенести представительство из Москвы в Вильнюс

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте предлагает перевести представительство компании Google из Москвы в Вильнюс. По ее словам, Google также может помочь Литве в борьбе с российской и белорусской пропагандой и дезинформацией в интернете.

"Учитывая это и текущую геополитическую ситуацию, мы предложили Google выбрать Литву и переехать в Вильнюс", - сказала Армонайте на пресс-конференции по итогам встречи с вице-президентом Google Маркхэмом С. Эриксоном в пятницу в Вильнюсе.

В ходе встречи также обсуждались кибербезопасность и борьба с российской и белорусской дезинформацией в интернете.

По словам представителей Google, сейчас принимаются специальные меры, чтобы помочь людям в Украине, сдерживая распространение дезинформации в интернете и защищая от угроз кибербезопасности.

В Вильнюсе уже есть офис Google, отвечающий за деятельность компании в Литве, Латвии и Эстонии.

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