"Учитывая это и текущую геополитическую ситуацию, мы предложили Google выбрать Литву и переехать в Вильнюс", - сказала Армонайте на пресс-конференции по итогам встречи с вице-президентом Google Маркхэмом С. Эриксоном в пятницу в Вильнюсе.
В ходе встречи также обсуждались кибербезопасность и борьба с российской и белорусской дезинформацией в интернете.
По словам представителей Google, сейчас принимаются специальные меры, чтобы помочь людям в Украине, сдерживая распространение дезинформации в интернете и защищая от угроз кибербезопасности.
В Вильнюсе уже есть офис Google, отвечающий за деятельность компании в Литве, Латвии и Эстонии.
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