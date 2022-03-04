Погрузки в Клайпедском порту в этом году могут сократиться более чем в два раза

BNS ru.DELFI.lt

В связи с геополитическими событиями грузооборот в Клайпедском порту в этом году может упасть более чем в два раза - до 19 млн. тонн, отмечает руководство порта. В прошлом году грузооборот в порту превысил 45 млн. тонн.

"Ситуация с грузооборотом была плохой и без войны (в Украине — BNS), которая продолжается неделю. Снижение грузопотока может составить 30 млн. тонн с учетом санкций против Беларуси. Сейчас количество санкций увеличивается, и этот объем грузов может упасть до 19 млн тонн", — заявил журналистам в пятницу после заседания совета порта Альгис Латакас, генеральный директор дирекции порта. Статьи по теме: Глава Клайпедского порта: погрузки в этом году могут сократиться на треть "Цифры могут измениться в зависимости от того, как санкции повлияют на литовских производителей", - добавил он. По словам Латакаса, в силу всех геополитических обстоятельств порт может потерять около 16-19 млн тонн транзитных грузов. "Пока идет война, вариантов грузоперевозок в Беларусь, Украину или Казахстан нет. Путь для транзитных грузов закрыт", — сказал он. По словам главы порта, финансовые потери будут оцениваться в сотни миллионов евро: "С учетом общего финансового дохода, рабочих мест, социального окружения. Но кроме финансов сегодня есть дела поважнее". Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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