Хакеры атакуют литовские средства массовой информации

Во время российско-украинской войны хакеры стали атаковать литовские средства массовой информации (СМИ). Об атаке сообщил портал lrytas.lt.

"Портал lrytas.lt зафиксировал две кибератаки из Беларуси. Это были DDoS-атаки (distributed denial of service), искусственно был увеличен поток подключений к порталу в надежде, что он не выдержит нагрузки и станет недоступен", – пишет lrytas.lt.

По данным главы отдела ИТ lrytas.lt Гедрюса Квакшиса, поток пришел из сети белорусской телекоммуникационной компании Beltelecom (Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom).

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