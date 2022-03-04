Экономист рассказал о важном переломе: реальное влияние санкций серьезнее, чем предполагалось

В четверг поздно вечером правительство США ввело санкции в отношении большинства российских олигархов за то, что они поддерживают начатую Владимиром Путиным жестокую войну против Украины. Экономист Жигимантас Маурицас сказал в передаче "День на Delfi", что влияние западных санкций даже болезненнее, чем думали, а в списке самых богатых людей мы увидим большие перемены.

По словам экономиста, для России наступает тяжелое время.

"Влияние западных санкций очень значимое. Оно серьезнее, чем ожидалось, поскольку санкции в основном касаются ограничения движения денег в Россию и из нее, когда нет движения средств нет движения и товаров. Россия с трудом находит покупателей своих товаров, включая нефтепродукты. Пока России удается продать лишь треть нефти, поскольку основные покупатели, как ЕС, так и другие страны, не желая попасть под перекрестный огонь, берегут свою репутацию, не хотят покупать российскую нефть. Даже несколько китайских государственных банков временно не торгуют с Россией. Для российской экономики настали тяжелые времена", – сказал Маурицас.

Правда, он заметил, что страны Балтии менее зависимы от России, чем другие страны ЕС.

"Зависимость стран Балтии намного меньше, чем у других стран ЕС. К счастью, SGDу нас есть терминал СПГ, благодаря которому мы можем привезти природный газ со всего мира, из Норвегии, США и других стран, сейчас и Польша сообщила о проекте газопровода для импорта норвежского газа, а мы только что завершили проект газосоединения с Польшей. Это значит, что мы практически можем не заключать никакие соглашения с Россией и не зависеть от импорта из нее", – сказал экономист.

Напомним, что на этой неделе премьер-министр Ингрида Шимоните заявила об "атомных" санкциях – замораживании активов Банка России.

Маурицас рассказал, что это значит.

"Замораживание имущества Банка России не даст стране пользоваться резервными 600 млрд. долларов, которые много лет копились на финансирование войны с Украиной, для укрепления курса рубля, поскольку большая часть этих денег хранилась в европейских банках еврозоны, видимо, не надеялись на такое единство еврозоны и на такую беспрецедентную санкцию. Это свяжет руки – как в экономическом плане время - не союзник России, поскольку рубль каждый день обесценивается на 5-6%, так и в военном.

Ведь война требует много ресурсов, а их немного, значит военный конфликт не сможет длиться очень долго. Я бы сказал, что решающими будут несколько ближайших недель, увидим, как российская экономика на это отреагирует, надеемся, что и на военном фронте Украине удастся отбить атаку России, тогда России придется принимать меры для прекращения этого безумия, есть ожидание отступления России", – сказал экономист.

Маурицас подчеркнул, что сама война стоит огромных денег. "Поскольку Россия сейчас как горячая картошка, с которой никто сейчас не хочет иметь ничего общего, то валютные влияния в Россию уменьшились, курс рубля ослабевает, все меньше возможностей стабилизировать экономику России.

Конечно, война в Украине стоит огромных денег. Я бы сказал, что это вопрос не месяцев, а недель, когда в России ситуация накалится. Основной сценарий - гиперинфляция, когда у страны нет валютных резервов, она начинает печатать свою валюту и начинается, а это уже началось, печатание рублей, и тут курс рубля становится космическим", – рассуждал экономист.

Что касается олигархов, то экономист подчеркнул, что будут большие перемены в списке самых богатых людей.

"Видимо, будут большие перемены в списке самых богатых людей. Практически в России должно практически не остаться олигархов", – считает Маурицас.

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