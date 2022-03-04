Министр экономики Литвы призывает литовский бизнес уходить из России и Беларуси

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте призывает литовский бизнес уходить из России и Беларуси, не покупать товары, произведенные в этих странах.

"Компании всего мира массово уходят из стран, которые начали серьезную войну, я призываю литовский бизнес, который еще этого не сделал, уйти. Я понимаю, что это решение и ответственность самого бизнеса, но мы должны осознать, работая в России или Беларуси, бизнес напрямую или косвенно финансирует агрессивную политику и убийства людей в Украине.

Мы готовы оказать помощь всему бизнесу, искать новые рынки, клиентов, партнеров во всем мире, у нас уже есть действующие средства помощи. Давайте сделаем все, чтобы не было финансирования войны и агрессии", – сказала Армонайте.

По ее словам, компании, которые продолжат работу в этих странах, могут столкнуться с репутационным риском, а в будущем, по мере укрепления зарубежных санкций, могут понести серьезный финансовый ущерб.

"Все прекрасно понимают, что некоторым компаниям нужно время на переезд, или нужны большие деньги. Однако такими действиями мы должны ясно дать понять России и Беларуси, что это единый ответ всего мирового сообщества, чтобы они почувствовать результат своих враждебных действий", – заметила министр.

Те компании, которые все же продолжат работтаь на этих рынках, должны оценить весь возможный риск и дальнейшие последствия, подчеркнула глава Министерства экономики.

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