Оценка угроз для Литвы: обеспокоенному Западу надо сказать три вещи

Западные страны все больше беспокоятся не только в связи с войной в Украине, но и в связи с безопасностью Литвы. Несмотря на то, что мы являемся членами НАТО и Евросоюза (ЕС), по словам эксперта в вопросах коммуникации Миколаса Каткуса он уже сейчас получает письма друзей с Запада, которые предлагают ему помощь. Специалист отмечает, что Запад достаточно быстро понял, что Россия может стать серьезной проблемой.

Каткус у себя на фейсбуке писал, что отрицательно оценивает отношение западных друзей к ситуации в Литве.

"Нехорошо. "Привет, Михолас, пишет коллега из Германии, "мы тут очень беспокоимся, все ли в порядке у вас в Литве? Может, вам нужна какая-то помощь?". Я последнюю неделю я получил около 10 таких писем. Был и конкретный запрос, спрашивали, кому в Литве можно перевести деньги для оказания помощи. Это, конечно, смешно, но Запад быстро понял, что Россия может стать серьезной проблемой: говорят об остановленных в течение недели подписаниях инвестиционных проектов, замороженных планах компаний", – пояснил он.

По словам Каткуса, если мы хотим помочь Украине, сначала должны помочь себе.

"И, как сказала экс-президент Грибаускайте, не место и не время для дерганий. В последнее время многие отметились в разных инициативах информационной войны Каролиса Жукаускаса. У меня тоже есть инициатива (на нее вдохновила презентация Шарунаса Скирюса). Она тоже важна помощь всех, особенно тех, у кого есть друзья и коллеги за рубежом. Нет, на этот раз бороться с дерьмом не придется. Все проще: во время бесед с друзьями и партнерами за границей надо говорить, что Путин Хуйло, что Украине нужна помощь, что ничего не закончилось, но в то же время – как это не странно, надо говорить, что мы в Литве нбезопасны как никогда", – акцентировал он.

Он назвал три существенных момента, о которых надо рассказывать Западу. "Если зацепили, то есть три темы для разговора:

– страны Балтии всегда говорили, о том, что Россия - опасное криминальное государство, что Nord Stream нельзя строить, и что у нас надо укреплять безопасность. Наконец, вся Европа, включая Германию, это поняла – посылает военных, повторяет об обязательствах. Это нас существенно укрепляет. НАТО защищает нас, это повторяли многократно;

– во время холодной войны у западной границы Германии десятилетиями стояло больше советских военных, чем Россия сосредоточила у границы с Украиной. И это не помешало экономическому развитию Западной Германии, напротив – она процветала и стала одной из самых сильных экономик мира, потому что ее охраняла НАТО.

– Наши сильные эмоции в отношении Украины - это не страх, это понимание: мы вырвались из тюрьмы этого маньяка, поэтому хорошо понимаем и поддерживаем тех, кто не успел это сделать. Если кому-то нужно, могу написать все это по-английски", – обещал Каткус.

Он прибавил, что и сами мы должны меньше переживать, хотя и непросто оставаться равнодушными, когда охватывает злоба и появляется много эмоций.

"В нашем случае объективных угроз даже меньше, чем в начале войны. Поэтому надо последовательно делать то, что мы делаем: давить на Запад, помогать Украине", – подытожил он.

Напомним, что 24 февраля Россия напала на Украину, жестокие бои продолжаются, в Украине разрушают города, бомбят даже жилые кварталы, минувшей ночью обстреляли Запорожскую АЭС.

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