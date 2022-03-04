Жителей Литвы призывают брать под свою опеку детей-сирот из Украины

Некоторые приехавшие в Литву из Украины дети - это сироты, лишившиеся родителей. Вероятно, что по мере дальнейшего развития военного конфликта, количество таких сирот в нашей стране увеличится. Эти дети нуждаются в опеке. Жителей Литвы призывают брать под свою опеку детей-сирот из Украины.

"Война в Украине – трагедия для людей этой страны. Мы должны протянуть руку помощи братьям-украинцам, а особенно детям, лишившимся родителей. Вероятно, в ближайшие дни и недели количество таких детей в Литве вырастет. Очень важно создать для них безопасное окружение. Мы видим, что уже сегодня немало людей готовы оказать помощь, это радует", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Директор Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Илма Скуодене напомнила, что работники службы по всей Литве готовы предоставить необходимую информацию людям, которые решили опекать детей из Украины.

Процесс опеки организуется в соответствии с установленным в Литве порядком – назначается опекун, выделяют необходимые услуги для ребенка и семьи.

"Чтобы ребенок или подросток мог пользоваться социальными услугами в Литве или услугами здравоохранения, важно назначить ему опекуна. Чтобы помочь детям, надо найти опекунов для них", – сказала Скуодене.

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