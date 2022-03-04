Президент Литвы: атаки России на электростанции Украины – ядерный терроризм

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назвал ядерным терроризмом нападение российских сил на атомные электростанции Украины.

"Атаки России против гражданских атомных объектов в Украине - это акт ядерного терроризма и преступление против человечности. Белорусская АЭС, на границе с Литвой, тоже может быть превращена в оружие России", - написал президент в пятницу в твиттере.

Он призвал международное сообщество незамедлительно отреагировать на "ядерные преступления России".

Украинские службы помощи в пятницу сообщили, что потушили пожар на Запорожской АЭС, возникший после обстрела российской армией.

В сообщении региональной военной администрации подтверждается, что пожар на станции был потушен, а отделение 1-ого реактора получило некоторые повреждения, однако это не влияет на безопасность энергоблока.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Москву в "ядерном терроре" и попытках "повторить" Чернобыльскую катастрофу.

За время продолжающейся вторую неделю войны России в Украине российские военные также заняли Чернобыльскую АЭС.

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