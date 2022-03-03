Работу беженцам из Украины предлагают торговцы, промышленники и транспортные компании

Беженцам из Украины литовские предприниматели предлагают работу. Среди потенциальных работодателей - торговые сети, гостиницы, рестораны, транспортные и производственные компании, сообщает Служба занятости. По данным службы, за первые дни марта 200 работодателей во всей Литве предложили работу украинцам.

"Поток большой – регистрируем по 10 работодателей в час, в конце дня бывает 80 предложений. 30% работодателей предлагают проживание, немалая часть предлагает жилье бесплатно", – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене.

Ранее она говорила, что для украинцев есть больше 1000 рабочих мест.

Служба занятости сообщила, что поступило немало сообщений от работодателей, у которых есть партнеры в Украине, они пытаются перевести в Литву своих работников. Другие работодатели уверяют, что готовы приспособить график работы для женщин с детьми.

Пока неизвестно, какое образование у приезжих, поэтому предлагают менее квалифицированную работу. Работодатели приготовили рабочие места для поваров, горничных, работников в торговых залах, для электриков, наладчиков и инженеров.

"В первую очередь, конечно, решают вопросы, связанные со здравоохранением, местом жительства, обеспечением безопасности людей и детей, решают юридические вопросы. Но актуальный вопрос - занятость, рабочее место. Мы к этому интенсивно готовимся. Обратились к работодателям, которые готовы их принять", – сказала Балнаносене.

По ее словам, в Литву приезжают в основном женщины с детьми, поэтому не все работы им подойдут. Вероятно, наибольшим интересом будут пользоваться варианты в сфере услуг, торговли и обслуживания.

Пока в Службе занятости беженцы из Украины не регистрировались, но им предоставляют необходимую информацию, консультации по вопросу трудоустройства. В Паневежисе двое украинцев уже трудоустроились.

Беженцам из Украины не нужно получать разрешение на работу в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!