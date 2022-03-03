Глава МИД Литвы призывает Европу отказаться от российских энергоносителей

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг призвал Европу осмелиться отказаться от российских энергоносителей и отключить все банки России от международной системы расчетов SWIFT.

Находящаяся с визитом в четверг в Вильнюсе министр иностранных дел Соединенного Королевства (СК) Лиз Трасс также призвала изолировать больше российских банков.

"Мы не можем сказать "А" и не сказать "Б" - мы должны стремиться к тому, чтобы все банки в России были отключены от SWIFT, мы должны осмелиться отказаться от импорта энергоресурсом из России", - сказал Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главами дипломатических ведомств Балтийских стран.

После вторжения России в Украину неделю назад страны Запада единодушно ввели широкие санкции, однако министр иностранных дел СК подчеркнула необходимость их ужесточения.

"Мы должны двигаться вперед, должны обеспечить, чтобы ни у какого российского банка не было доступа к SWIFT, должны продолжать ослаблять зависимость от ископаемого топлива из России, включая нефть, газ и уголь", - сказал он.

Сейчас от системы SWIFT отключено 7 российских банков. Санкции не распространяются на банки, через которые страны ЕС рассчитываются с Россией за энергоресурсы.

"Крайняя мера"

Министры стран Балтии и СК также подчеркнули необходимость как можно скорее помочь Украине, укреплять оборону восточного фланга НАТО.

"Все мы, находясь здесь, составили дорожную карту, по которой нам следует стремиться к результатам: дальнейшее укрепление восточного фланга, при этом особое внимание следует уделять странам Балтии, дальнейшая помощь Украине и действительно неподъемные санкции для России. Такова задача этих дней", - сказал Ландсбергис.

Часть экспертов говорит, что единственный способ остановить войска Кремля в Украине и обеспечить безопасность Европы - это вмешательство сил НАТО.

И все же министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что это "крайняя мера".

"Я считаю, что такие решения, как вовлечение НАТО - это крайняя мера. Их принимают все 30 государств-членов", - сказал он.

Заменить сдерживание на оборону

По словам Ландсбергиса, НАТО следует не только укреплять оборону восточного фланга, но и менять стратегию сдерживания на оборонную стратегию.

"Я считаю, что прежде всего это важное политическое изменения в смысле принятия решений. (...) Альянс должен направить не только месседж о сдерживании и политический месседж, но и очень конкретный месседж, конкретные средства, которые будут использованы для обороны", - сказал он.

Министр сказал, что не может комментировать тактические детали, но подчеркнул, что должны быть усилены все измерения безопасности: сухопутное, морское и воздушная оборона.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью союзники по НАТО прислали в Центральную и Восточную Европу дополнительные военные контингенты, разместили здесь дополнительно военную технику.

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