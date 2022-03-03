Глава МИД Великобритании в Вильнюсе: мы должны добиться того, чтобы Путин проиграл

Запад должен обеспечить, что бы президент напавшей на Украину России Владимир Путин проиграл, и чтобы его амбиции были остановлены, заявила находящаяся с визитом в Вильнюсе глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

"Соединенное Королевство делает все возможное, чтобы помочь Украине в выбранной Путиным войне. Мы должны добиться того, чтобы ужасный замысел Путина провалился, а его амбиции были остановлены", — сказала Трасс на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с министрами иностранных дел стран Балтии в четверг.

Она также отметила, что страны Балтии "знают, что поставлено на карту, поскольку долгое время жили в тени российской агрессии".

"Я восхищаюсь вашей смелостью, и мы вместе работаем над двумя целями: во-первых, Путин должен проиграть в Украине, мы помогаем Украине защищаться, наше оборонительное оружие из Великобритании сейчас используется для остановки российских танков. Во-вторых, мы должны остановить агрессию, мы укрепляем восточный фланг НАТО и вносим свой вклад в европейскую безопасность посредством экспедиционных сил под руководством Соединенного Королевства", — заявила представитель Великобритании.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что "больше нельзя делать полшага, мы должны сделать все, чтобы добиться политической, финансовой и военной помощи, в которой сегодня нуждается Украина".

Он также подчеркнул, что оборонная помощь, в которой нуждаются страны Балтии, должна перейти "от сдерживания к обороне, а это требует как изменения политических установок, так и практических мер".

"Они нужны всем трем Балтийским государствам, чтобы агрессор получил немедленный ответ, если задумает проверить на прочность НАТО в регионе", — сказал Ландсбергис.

В Вильнюсе министры обсудили войну России в Украине и способы помощи этой стране.

Главы дипломатических служб также говорили о ситуации с безопасностью в странах Балтии и укреплении обороны.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире. Запад ответил санкциями против России и различными формами поддержки Украины, в том числе военной.

В ответ на изменение ситуации в области безопасности НАТО усилило оборону на Восточном крыле Альянса.

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