Исполнитель Мамонтовас об украинцах: они борются не только за свою землю, но и за нашу безопасность

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В передаче на Delfi "Как у людей", которую ведет журналист Витаутас Бруверис, исполнитель Андрюс Мамонтовас порадовался единству литовцев и тем, как они помогают украинцам. Он и сам старается помогать, чем может. Мамонтовас зарегистрировался водителем, готов перевозить беженцев.

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