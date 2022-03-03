"Delfi. Главное": война и переговоры - о происходящем в Украине и Беларуси сегодня Как взрослым говорить с детьми о войне?

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Российские военные продолжают наносить удары по территории Украины. В четверг ожидаются российско-украинские переговоры в Беларуси, которую Путин превратил в плацдарм для нанесения ракетных ударов.

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