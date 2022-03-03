Граждан Литвы просят информировать приехавших из Украины о необходимости регистрации

В Литву приезжает все больше беженцев из Украины. Многие из них истощены и измучены утомительны переездом. Представители инициативы "Сильны вместе" просят жителей информировать приезжих о необходимости регистрации в Литве, если надо, помочь им добраться до ближайшего отделения Департамента миграции.

Волонтеры организации стараются помочь приезжим, однако есть свидетельства того, что не все знают, что делать после того, как граждане Украины доехали до Литвы.

В первую очередь они должны самостоятельно или с помощью местных жителей приехать в ближайшее отделение Департамента миграции. Там оформят все необходимые документы и предоставят другую помощь.

Этого не надо делать тем, кто после пересечения польско-литовской границы зарегистрировался в специально центре в Алитусе.

Если приезжим негде остановиться, lвременное жилье можно найти, зарегистрировавших на сайте www.stipruskartu.lt или в центре регистрации в Алитусе (туда надо приехать, адрес: Алитус, ул. Прамонес, 1Б). В центре регистрации не только предоставят жилье, но и выдадут сухие пайки, предоставят медицинскую помощь и т.д.

Информацию можно получить по горячей линии +370 5 271 7112 семь дней в неделю с 7.30 до 21.00 ч.

Другая важная информация – крупные поставщики мобильной связи бесплатно раздают украинцам сим-карты, мобильная связь бесплатная. Эти сим-карты можно получить в палатке Литовского союза стрелков (ЛСС) на границе с Польшей, в центре регистрации в Алитусе и в штабах ЛСС.

Напомним, что все жители, которые могут предоставить беженцам из Украины временное жилье или могут подвезти их от польско-украинской границы до Литвы, должны заполнить соответствующую форму на сайте stipruskartu.lt.

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