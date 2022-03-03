Из Литвы украинцы едут защищать свою Родину

К польско-украинской границе едут и украинцы из Литвы. Они едут не просить о помощи. Мужчины надеются добраться до Украины и присоединиться к тем, кто воюет за свободу страны.

В машинах полные багажники. Вещи они передадут воюющим собратьям. Однако главная цель их поездки – добраться до Родины. Один из украинцев - Сергей с востока своей страны - сказал, что сейчас там спокойно, но ситуация меняется очень быстро.

"Мы собрались домой, потому что у нас война. Надо ехать на помощь стране, помочь, кто чем может. Кто - оружие держать в руках, кто - копать убежища. Куда пошлют, туда и поедем", – сказал Сергей.

Он сказал, что в Украине его ждет семья – жена и дети. Многие его близкие живут в тех городах, которые уже захватили российские войска. Другие мужчины сказали, что тоже беспокоятся о близких.

"Когда началась война, я сразу подумал о возвращении домой. Даже работа не шла. Чувствую, что я должен быть дома", – сказал Вячеслав.

"Когда началась война, сначала был шок. Ведь жизнь к войне не готовит, но это беспокойство внутри не дает мира", – сказал Денис.

Украинцев до границы довезли два депутата: консерваторы Паулюс Саударгас и Юстинас Урбанавичюс.

Саударгас сказал LNK, что представитель организации Blue/Yellow Йонас Оманас попросил отвезти к границе троих граждан Украины.

Сколько в Литве украинцев, которые хотят вернуться на Родину - неясно. Однако мужчины призвали других последовать их примеру.

"Кто чувствует себя настоящим украинцем, любит свою землю, мужчины, езжайте домой, помогите, поднимите боевой дух близких, своих воинов, которые нас защищают", – сказал Денис.

Мужчины обратились и к россиянам.

"Россиянам я хочу сказать, чтобы они не смотрели телевизор, чтобы почувствовали, что у них в душе. Кому нужна эта война", – сказал Вячеслав.

ООН сообщает, что за первые дни войны из Украины уехало 500 000 человек. 300 000 – уехали в Польшу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!