Новые автоаптечки в Литве потребуются с января

Минздрав Литвы снова отсрочил требование о введении автоаптечек нового образца до 1 января 2023 года. Такое решение было принято в связи с тем, что Украина нуждается в медицинских средствах. Сейчас аптеки, оптовики и неправительственные организации максимум внимания уделяют помощи украинцам, поэтому жителей просят проявить солидарность и подождать.

Минздрав напоминает, что если содержимое аптечки обновлялось после 1 января 2020 г. водителям надо купить только два жгута-турникета. Если аптечка была приобретена раньше, то водители должны купить новую аптечку.

В аптечке должны быть: эластичный бинт, одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.) одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.).

На курсах по оказанию первой помощи, водителей будут учить пользоваться этими приспособлениями.

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