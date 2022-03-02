Приехавшие в Литву украинцы столкнулись с проблемой: весь день сижу и звоню

МВД Литвы в среду распространило сообщение, в котором информировало, что прибывших в Литву украинцев просят регистрироваться в ближайшем отделении Департамента миграции. Однако одна читательница Delfi сказала, что не все так просто – к примеру, вильнюсское отделение не было информировано об этой обязанности, самим украинцам информации не хватает, ее надо собирать из разных источников.

В редакцию Delfi позвонила женщина, которая рассказала, что с самого утра пытается получить информацию о том, какие документы должны подать поселившиеся в Литве украинцы. Пенсионерка рассказала, что в Вильнюс ее сын привез семью из Украины.

"Вчера сын позвонил в Департамент миграции, спросил, что делать – дали адрес – ул. Витянё, 18, Вильнюс, 25–26 окошко, работает с 7.30 до 16 ч. Все. Он отпросился с работы, пошел туда, а тем ему говорят, что они ничего не знают. Это некомпетентно", – сказала пожилая женщина.

По ее словам, представители Вильнюсского отделения Департамента миграции в среду уже извинились за доставленные неудобства и ответили на вопросы.

"Уже все сделали. Но мне не нужны извинения, мне надо, чтобы люди делали свою работу", – сказала читательница Delfi.

По ее словам, она может посвятить целый день сбору информации.

"Мне дали все, вот сижу и звоню весь день", – рассказала женщина.

Граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта могут без визы находится в Литве 90 дней.

"Надо выяснять, о чем я и говорю. Я все сижу и ищу информацию. Надо как-то предать это огласке – чтобы человек знал, куда ему обращаться, если он привез людей. Хорошо, я пенсионерка – 4 часа могу говорить по телефону. Ну а как бы тем, кто работает? Информации не хватает", – сказала Delfi пенсионерка.

На данный момент, если граждане Украины находятся на территории Литвы, то не будет приниматься решение об их возвращении на родину, а те люди, вопрос которых решен, могут оставаться в Литве.

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