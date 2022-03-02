Политолог: тактика России меняется, НАТО медлит

Профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас сказал, что НАТО не готова ни гарантировать бесполетную зону над Украиной, но поставлять наступательное, а не оборонительное оружие.

Что касается помощи Украине, он сказал, что до сих пор поставляют оборонительное оружие, и защитную амуницию - жилеты и каски.

"И НАТО и ЕС пока воздерживаются от поставок наступательного оружия, включая те же истребители. Эта грань очень условная, но пока Украине поставляют оборонительное оружие, НАТО и ЕС могут ясно сказать, что не планируют наступательные операции против российских сил", – сказал политолог, оценив заявление Польши, что истребители Украине не будут переданы.

Он заметил важность этого политического аргумента, поскольку ни одна из стран НАТО не хочет напрямую использовать свое наступательное оружие и силы против России.

"Эта позиция может меняться, на самом деле много дискутируют о том, может ли вмешаться НАТО, например, для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Это сложный вопрос, ведь для этого нужно сплочение больших сил и конкретные обязательства по выделению ВВС для обеспечения бесполетной зоны", – сказал политолог.

Янелюнас прибавил, что пока НАТО не готова к этому, поскольку это означает разоружение российских ПВО в Украине, обеспечение безопасности сил НАТО, если они возьмутся охранять воздушное пространство Украины.

"НАТО пока к этому не готова и несмотря на все эмоциональные призывы, просьбы, думаю, в ближайшее время, особенно, если фаза войны перейдет в более медленную, даже если она будет направлена на запугивание мирных жителей, атаку на города... Но если военная фаза станет медленнее, помощь оборонительными средствами продлится – противотанковым, ПВО, ракетами и конечно, будут попытки оказания гуманитарной помощи – она особенно будет нужна, ведь тем городам, которые еще держатся, нужно не только оружие, нужна еда и лекарства", – убежден он.

В среду утром российские военные заявили о том, что взяли под контроль Херсон. Янелюнас заметил, что тактика России немного меняется – кажется, они перегруппировались и начали концентрацию на юге.

"Это одна из основных целей, и если информация верна, российские силы уже контролируют Херсон, это серьезное продвижение России для контроля над южными территориями Украины. Там важнейшие города Херсон и Мариуполь. Реально, видимо хотят соединить Донбасский регион с Крымом по суше. Могут вообще попытаться отсечь Украину от выхода к Черному морю, переняв и контроль над Одессой", – предположил он.

По словам политолога, другое важное направление - это Харьков, там пока Украина держится.

"Я думаю, что нынешняя тактика России - перед серьезными переговорами с представителями Украины иметь в своих руках как минимум несколько украинских городов, тогда только начинать серьезные переговоры. Не терять время, а говорить о том, чтобы уменьшить военные действия и пытаться закрепиться на юге и на востоке Украины", – сказал профессор.

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Янелюнас напомнил, что пока не было ясно, участвуют ли белорусские военные в операциях в Украине. Есть, по его словам, данные об обстреле со стороны Беларуси.

"Может быть, белорусские войска держат в резерве, чтобы заменить российские силы, несущие немалые потери, если решат окружить Киев", – заметил он.

По словам политолога, в таком случае потребуется большая ротация военных.

"Возможно, белорусских военных здесь держат на тот случай, если потребуется массовая ротация сил, которые несут потери, а потери будут – украинцы оказывают активное сопротивление, уничтожают транспорт, боевую бронетехнику", – подчеркнул он.

Он заметил, что, если война затянется, скорее всего, увидим участие белорусских военных.

Комментируя вероятность вступления Украины в ЕС, он сказал, что сейчас важна политическая поддержка.

"То, что принято заявление на начало процедуры - это хороший знак по крайней мере уже тем, что европейцы показывают - они рано или поздно готовы принять Украину. Это большая перемена в первую очередь в головах. До сих пор главы ЕС и представить себе не могли, что когда-то Украина может претендовать на членство. Насколько это затянется, никто не знает, процедуры не будут такими быстрыми, сам процесс по крайней мере во время войны не завершится", – подчеркнул Янелюнас.

По его словам, все равно рано или поздно Украина будет отвечать пусть минимальным требованиям, даже если будут применяться ускоренные процедуры.

"Но само начало процесса, думаю, хороший знак", – прибавил он.

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