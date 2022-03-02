Премьер Литвы заговорила об "атомных" санкциях в отношении России: это точно не SWIFT

Премьер-министр Литвы в среду еще раз подчеркнула, что это были не последние санкции в отношении России, могут быть и другие.

"Литва высказывается за максимально широкие санкции, включая отключение от SWIFT. Сейчас включена примерно треть банковского сектора, но вы понимаете, на этот процесс не закончился. Россия свои действия не прекратила, процесс не завершен. И дискуссии о дальнейших санкциях - непрерывный процесс. Даже если каких-то банков в этом списке нет, думаю, риск их появления уже подсчитан. Об этом свидетельствует нынешняя цена акций этих компаний", – сказала премьер.

"Не будет так, что банкам удастся избежать влияния санкций в целом, даже если сейчас они не установлены. Это конец, процесс продолжается, поскольку война продолжается. Когда будет конец процесса, пока сложно сказать", – заметила она.

Глава правительства назвала и самые жесткие, "атомные" санкции – замораживание активов Банка России.

"Это, как говорят, атомная санкция", а не отключение от SWIFT, которое осложняет переводы, но не делает их совершенно невозможными", – заметила Шимоните.

"Я согласна с теми, кто говорит, что эти санкции давно нужны были, может, не такие жесткие, но похожие санкции были нужны давно. Об этом Литва говорила с момента оккупации Крыма. (…) Сейчас санкции или заставят его одуматься – это вопрос цены. Что делают санкции сейчас – увеличивают стоимость войны. Все равно есть какая-то ее стоимость, эту цену не удастся заплатить, даже если не хочешь остановить войну. Думаю, международная община делает все, чтобы эта цена была как можно выше, и это начало действовать как можно скорее", – продолжила она.

Евросоюз 2 марта отключил 7 российских банков от сети SWIFT.

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