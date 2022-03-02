Министр транспорта Литвы: решение запретить заход судов РФ в морские порты согласуется с ЕС

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис говорит, что запрет на вхождение российских и связанных с Россией судов в морские порты согласуется с другими странами Балтийского моря и Европейским союзом.

"Я говорил об этом с польским коллегой, (это) согласуется с Латвией, решения готовятся на уровне ЕС", - сказал министр журналистам в среду.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, закрытие морских портов дало бы больший эффект, если бы это была общая позиция ЕС.

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"Я только что говорил с министрами Балтийских государств - они тоже готовят свои решения, мы также обратились в Еврокомиссию. Вполне вероятно, что может быть и общее закрытие портов всей Европы", - сказал Ландсбергис в среду перед заседание правительства.

По словам Скуодиса, решение правительства о запрете захода российских судов в Клайпедский порт может быть принято в ближайшее время, однако оно вступит в силу не сразу, так как судам нужно дать время на подготовку.

"Как и в авиации, дается немного времени, но в ближайшее время заходы не намечены, так что этих судов быть не должно. Запрет означает, что такое судно просто не пропустят", - сказал Скуодис.

Пока не ясно, как будет с контролируемым Orlen Lietuva Бутингским нефтетерминалом, через который компания импортирует преимущественно российскую нефть для своего нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяй.

"Относительно некоторых деталей еще идет дискуссия, будут сделаны определенные первые шаги, впоследствии они расширятся", - сказал Скуодис, отвечая на вопрос о Бутингском терминале.

Компания Orlen Lietuva сообщила, что ее акционер, польский концерн Orlen, готов к любому сценарию - если будут ограничены поставки нефти с Востока, ее можно будет покупать у альтернативных источников.

"Каждый год Orlen постоянно искал пути диверсификации поставок нефти, повышая тем самым энергетическую безопасность не только в Польше, но и во всем регионе", - говорится в сообщении предприятия.

По данным министра, в январе и феврале в Клайпеде побывало около 20 судов под российским флагом. Как показывают данные дирекции порта, они привозили различные грузы.

"Суда под российским флагом в этом году в Клайпедском порту загружали или сгружали руду, удобрения, металлические гранулы, изделия из металла, лом металла, техническую соль, удобрения, торф. Это то, что нам известно", - сказала BNS представитель дирекции порта Игне Ротаутайте-Пукене.

В среду в Клайпедском порту находилось одно судно под российским флагом - прибывшее на ремонт "Мурман-2".

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