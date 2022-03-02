Bilietai.lt и Tiketa останавливают продажу билетов на связанные с Россией мероприятия

Крупнейшая в Литве компания по продаже билетов ЗАО Nacionalinis bilietų platintojas, которой принадлежит бренд Bilietai.lt, и ЗАО Tiketa, призывает к участию в мероприятиях в поддержку Украины и останавливает распространение билетов на мероприятия с участием российских исполнителей.

Собранные во время мероприятий в поддержку Украины средства будут переданы неправительственным организациям, которые помогают украинцам бороться с оккупантами.

"Война России против Украины продолжается: гибнут старики, женщины, дети, бомбят жилые дома в городах, страдают беженцы. Мы призываем поддержать Украину и посетить мероприятия, средства от проведения которых передадут неправительственной организации ПУ Mėlyna ir geltona, которая помогает украинцам в борьбе с оккупантами. Мы также останавливаем продажи билетов на мероприятия с участием российских исполнителей и коллективов", - сказал директор компании Рамунас Шаучиковас.

3 марта в клайпедском центре Žvejų rūmai состоится концерт в поддержку Украины, на котором выступят Royce, Man-Go, Pikaso, 69 Danguje, Steponas Янушка и группа Studija, Дейвис, Жильвинас Жвагулис, Ingaja, Clara Giambino, Каролис Рупкус, хор центра культуры Žvejų rūmai Cantare, клайпедский квартет виолончелистов с Šeiko šokio teatrаs, Voicelessи Perk-unija. Все средства переведут ПУ Mėlyna ir geltona.

6 марта пройдет мероприятие Dance For Ukraine в галерее Gallery 1986 в Вильнюсе,. Все средства переведут ПУ Mėlyna ir geltona.

9 марта состоится вечер комиков Литвы Stand-Up For Ukraine. Мероприятие пройдет на сцене клуба Kablys + Kultūrа. Пройдут три выступления Stand-Up For Ukraine (в 18, 20 и 22 ч.).

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