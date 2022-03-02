МВД: в Литве зарегистрировано более 600 украинских беженцев

В Литве уже зарегистрировано 643 гражданина Украины, бежавших от войны, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

По данным Департамента миграции, 623 из них обратились за разрешением на временное проживание по гуманитарным причинам, шесть – за национальной визой, а 14 пользуются безвизовым режимом.

Министерство внутренних дел призывает украинцев, переселившихся в Литву, зарегистрироваться в ближайшем отделе миграции. Тем, кто прибывает самостоятельно, но не имеет, где остановиться, предлагается зарегистрироваться в круглосуточных центрах в Алитусе и Мариямполе.

Департамент миграции напоминает, что для регистрации взрослые должны приводить и детей.

"Мы приглашаем украинцев, прибывших в Литву, зарегистрироваться в указанных местах — это позволит в кратчайшие сроки предоставить необходимую помощь и документы для легального пребывания в Литовской Республике", — отметила директор департамента Эвелина Гудзинскайте.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, которая вызвала возмущение во всем мире. Россия окружила крупные города страны, но украинские силы интенсивно сопротивляются атакам.

По данным ООН, из-за войны около 660 тыс. украинцев пришлось покинуть страну.

Западные государства ответили на вторжение жесткими санкциями в отношении России и всяческой поддержкой Украины, в том числе военной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!