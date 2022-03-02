Wizz Air предоставит 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев

В компании Wizz Air сообщили, что окажут помощь беженцам из Украины, предоставив 100 тысяч бесплатных билетов.

“WIZZ обязуется помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы они не находились. Поэтому мы предоставляем в марте 100 000 бесплатных мест на коротких рейсах, вылетающих из соседних с Украиной стран (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния).

Мы также признаем, что многие беженцы уже начали переезжать и могут оказаться в других местах, поэтому на всех остальных рейсах мы предлагаем билеты по цене 29,99 евро и 69,99 евро”, — сообщила авиакомпания на своей странице в социальной сети Facebook.

Забронировать билеты можно ЗДЕСЬ.

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