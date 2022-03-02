Спикер Сейма Литвы: санкции ЕС могут привести к падению кремлевского режима

Санкции Европейского Союза (ЕС) могут привести к падению кремлевского режима, а вмешательство НАТО путем отправки войск в Украину будет означать Третью мировую войну, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Я считаю, что санкции могут привести к ситуации, когда режим падет. Именно на это они и нацелены. Они болезненны и должны быть болезненными, потому что они должны потрясти Россию и заставить взяться за изменения сейчас. Это одна из их основных целей. Военное вовлечение НАТО потенциально означает Третью мировую войну, и мы все это прекрасно понимаем", — заявила в среду спикер Сейма.

Она подчеркнула, что ЕС и другие страны оказывают гуманитарную, военную помощь в виде вооружений, а введенные экономические санкции являются "беспрецедентными" и могут быть расширены, например, за счет отключения всех российских банков от межбанковской системы расчетов SWIFT.

"Также пора заговорить о том, чтобы не покупать газ и нефть у России. Это будет огромным сокрушительным ударом по экономике России", — заявила спикер Сейма.

"Я думаю, что сегодня многое делается. Нужно ли делать еще больше - однозначно да. Точно так же, как санкции применяются против России, они должны применяться и против Беларуси, потому что Беларусь уже является государством-сателлитом, которое полностью вовлечено в агрессию и войну против Украины", - добавила Чмилите-Нильсен.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, которая вызвала возмущение и гнев во всем мире. Россия окружила крупные города Украины, но украинские силы решительно сопротивляются нападению.

Западные государства ответили на вторжение жесткими санкциями в отношении России и всяческой поддержкой Украины, в том числе военной. Литва неоднократно также выделяла помощь.

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