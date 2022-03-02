Коронавирус в Литве: 6993 новых случая и 10 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 993 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 10 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 5 982 случая были первичным заражениями, 1003 – вторичным и восемь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1612 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 84 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 913 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 418 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2790 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,1%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, большинство их них старше 70-ти лет, полностью привиты – 5.

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