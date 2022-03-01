Президент Литвы обсудил с главой Франции ответ на действия России против Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник во время телефонной беседы с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил европейский ответ на военную агрессию России против Украины, вопросы помощи Украине и повышения безопасности в Балтийском регионе.

Науседа во время беседы подчеркнул, что Европе следует продолжать изоляцию агрессора в международном пространстве, чтобы как можно скорее остановить военные действия против Украины, сообщило президентское ведомство.

По словам главы государства, западному миру также следует не прекращать усилия по информированию жителей России о совершаемых режимом Владимира Путина военных преступлениях и созданию противовеса кремлевской пропаганде.

"Россияне вправе знать, что делает в Украине кремлевский режим. Знать, что их сыновья, мужья, братья погибают там только потому, что Путин решил перечертить карту. Жители России должны понять, что для Путина не важны не только жизни невинных украинцев, но и самих русских", - приведены в сообщении слова Науседы.

Глава государства призвал президента Франции поддержать заявку о вступлении Украины в Евросоюз, как можно скорее предоставить ей статус страны-кандидата и начать переговоры. Президент отметил, что необходимо продолжать предоставление военной, политической, экономической помощи Украине.

Руководители Литвы и Франции также обсудили важнейшие вопросы повестки дня предстоящего на следующей неделе в Париже неформального заседания Европейского совета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!