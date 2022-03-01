Со вторника в Вильнюсе будет чаще курсировать общественный транспорт

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Viešasis transportas Foto: Saulius Žiūra

С 1 марта меняется расписание общественного транспорта в столице Литвы. Автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще, пишет Made in Vilnius.

В январе из-за высокой заболеваемости коронавирусом транспорт курсировал реже, сейчас расписание восстанавливают. Что меняется? В рабочие дни будут чаще курсировать: Скорые автобусы 1G, 2G, 3G

Автобусы 18, 22, 28, 33, 34, 53, 74, 88

Троллейбусы 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19 В выходные дни будут чаще курсировать Скорые автобусы 1G, 5G

Автобусы 10, 53

Кроме того, с учетом пожеланий жителей корректируют расписания автобусов 14, 38, 115 маршрутов по рабочим дням, а в выходные 6, 12 троллейбусов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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