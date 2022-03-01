Lietuvos pastas и PayPost приостанавливают денежные переводы в Россию и Беларусь

Lietuvos pastas и PayPost со вторника приостанавливают денежные переводы в/из России и Беларуси. Отправка посылок бизнес-клиентам в эти страны также будет приостановлена со среды.

"Мы приняли решение прекратить коммерческие отправления в Россию и Беларусь, и с сегодняшнего дня мы не осуществляем никаких денежных переводов, тем самым способствуя ограничению движения финансовых потоков", — заявила глава Lietuvos pastas Аста Сунгайлене.

Отправление коммерческих посылок в Россию и Беларусь будет приостановлено со 2 марта, до этой даты их попытаются доставить несмотря на нарушение международной логистики с этими странами.

Позднее отправления в Россию и Беларусь от бизнес-клиентов не будут приниматься.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!