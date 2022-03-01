"Я очень горжусь и рад, что мы в коалиции договорились о выделении Киеву не менее полумиллиона евро на заседании Горсовета на следующей неделе - чтобы он использовал их для того, в чем сейчас ощущается потребность", - написал Шимашюс в социальной сети Facebook.

После того, как в прошлый четверг Россия начала войну в Украине, в Литве активно собирается помощь народу этой страны.

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Организация Blue and Yellow, поддерживающая украинскую армию, объявила в понедельник, что уже получила почти 8 млн евро помощи, еще 700 тысяч евро пожертвовано неправительственным организациям, оказывающим помощь беженцам.

И компании, и муниципалитеты вносят свой вклад, жертвуя вещи, жители предлагают возможности расселения.

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