Премьер Литвы: не хотелось бы видеть, как ответственность за преступления Путина и Лукашенко сваливают на невинных людей

Симона Воверюнайте ; Дайнора Панкуне , ru.DELFI.lt

Ingrida Šimonytė su Ukrainos marškinėliais

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на пресс-конференции заявила, что ей не хотелось бы видеть, как ответственность преступления России и Беларуси, сваливают на невинных людей из-за их национальности.

"Не хотелось бы видеть какие-либо упреки в адрес граждан Литвы, когда на них пытаются каким-то образом возложить бремя преступлений Путина или Лукашенко или их часть исключительно из-за их национальной принадлежности", - заявила глава правительства во вторник журналистам. "Подобному следует всеми средствами препятствовать, ибо не секрет, что, наверное, во всех странах есть люди, в глазах которых по непонятным причинам Путин кажется достойным какого-нибудь комплимента или каких-либо положительных чувств, но обычно эти вещи не имеют никакого отношения к национальности людей", — добавила она. Статьи по теме: Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное "И среди таких мы найдем людей разных национальностей, и я не сомневаюсь, что русские и белорусы, проживающие в Литве, действительно патриоты нашей страны, вместе со всеми нами совместно поддерживают Украину, участвуют в гражданских инициативах, вносят свой посильный вклад, и я очень прошу, чтобы эти темы не становились дополнительной пищей для российской и белорусской пропаганды, так как это было бы абсолютной ложью", — сказала Шимоните.

С таким же заявлением накануне выступил и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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