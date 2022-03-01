Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину

На второй день военных действий России в Украине, 25 февраля, канцлер Православной епархии Литвы, священник Виталиюс Моцкус в интервью порталу Bernardinai.lt, сказал, что представляемая им община верующих однозначно осуждает военные действия России против Украины.

"Это страшная новость. Я не могу даже сказать, что началась война, она длится с 2014 года, а сейчас новая волна, новая ситуация с ракетами и т.д.

Поэтому, понятно, что мы как христиане и как люди, можем только осудить такие вещи. Осудить войну вообще, неважно где и когда. Мы осуждаем эту войну и эти действия, которые начались 24 февраля утром. И руководителей России, и всю политическую элиту с президентом во главе, которые принимают решения. Мы можем все это только осудить.

Конечно, мы по-прежнему молимся о мире, насколько это еще возможно. Я не очень верю, что это можно остановить сегодня или завтра, но, может, Бог совершит чудо. Мы реально видим, что маловероятно, что такие бои, такая инвазия возьмут и прекратятся. Но мы не прекращаем молиться, поскольку знаем, к каким последствиям это приведет: будут не только разрушены города и множество жертв, но и в будущем потребуется не одно поколение, прежде чем эти два народа помирятся", - сказал священник.

"Мы видим обращение Онуфрия, митрополит Киевский и всея Украины. прямо и ясно сказал, что Россия напала, что украинцы должны объединяться для защиты своей земли, дома, Родины – и даже по имени и фамилии обратился конкретно к президенту России, чтобы тот остановился. У нас нет иллюзий, мы, что Путин, прочитав это, остановится. Но здесь важна позиция митрополита.

(...) Весть всегда должна быть мирной: мы не можем призывать людей к ненависти и мести. К защите – да. Мы должны призывать и побуждать: "Давайте защищаться, встанем на защиту нашего дома, своей семьи, своей Родины!"

(...) Если возникают конфликты, их надо решать дипломатическим путем.

К сожалению, мы сейчас увидели, что дипломатии недостаточно. Как говорится, кто не умеет договариваться, тот начинает размахивать кулаками", - сказал Моцкус.

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