Журавль - осторожная и боязливая птица, он старается держаться подальше от людей.
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На полях и лугах Литвы появились первые журавли, воздух наполняется их громкими трубными звуками.
Журавль - осторожная и боязливая птица, он старается держаться подальше от людей.
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