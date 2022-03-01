Журавль - осторожная и боязливая птица, он старается держаться подальше от людей.

Gervės
Foto: Danutės Vasiliauskienės nuotr.
Gervės
Foto: Danutės Vasiliauskienės nuotr.

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