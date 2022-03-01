Аналитик: похоже, что Россия вскоре начнет отступать

Официальное вовлечение белорусской армии в войну в Украине имело бы скорее моральное, чем прямое значение для кремлевских сил, сказал аналитик в сфере обороны Эгидиюс Папечкис. По его словам, белорусская армия не обеспечена всем необходимым, а российские силы демонстрируют некоординированные действия и утрату инициативы, однако во время войны всякое может быть о это беспокоит.

"Для кремлевского режима это может иметь только моральное значение, ему не хватает поддержки, от него отвернулась международная община. Украинцам, конечно, не нужны никакие военные и дополнительное оружие на стороне противника, но реальную военную силу белорусские войска в этот конфликт не принесут. Кремль, как и каждый преступник, хочет втянуть в преступление сообщника", – сказал в интервью на Žinių radijаs Папечкис.

По оценке эксперта, белорусская армия без нормального оснащения, поскольку деньги шли не на армию, а на репрессивные органы.

Кроме того, он заметил, что мотивация белорусских военных в данном случае равна "нулю" они не намерены воевать в Украине.

"Сейчас Россию чем дальше, тем больше, загоняют в угол, после ее авантюр и преступных решений нужна какая-то победа. Доставка ядерного оружия в Беларусь - самое простое дело, которое можно попытаться выдать за победу. Ну и это своеобразное дополнительное давление на Запад, который поддерживает Украину", – сказал участник передачи.

Что касается хода войны, он заметил, что российская армия в Украине утратила инициативу.

"У нападающего всегда есть инициатива: он может выбирать на кого нападать, где, когда, в каких условиях, защищающаяся сторона должна на это реагировать. Сейчас мы видим, что Россия полностью утратила инициативу, пытается менять свою тактику, но это быстро не сделаешь. Проступают все слабые места российской армии, о которых уже говорили и которые проявились во время войны в Украине. Проявились и сильные стороны Украины", – оценил он.

"Сначала был виден российский хаос – неорганизованная логистика, сотрудничество между отдельными частями и видами оружия, большие потери при нападениях из засады, несоблюдение элементарной военной азбуки на поле боя и в походе, неспособность бить кулаком, силы рассредоточены, неспособность сконцентрироваться на одном месте или на нескольких для сильного удара. Украинцы их встретили, когда у них уже был взгляд западной армии. Российская же армия будет демонстрировать все ошибки и недостатки, характерные ей во все время ее истории", – заметил Папечкис.

Эксперт акцентировал, что в войне уже участвуют российские "контрактники" – разведывательные отряды особого назначения, это, по его слова, элита, но после того как был уничтожен их транспорт, они разбежались по сараям, из которых их вытаскивали украинцы.

"Мы видели и небольшие отряды, которые демонстрировали тактику в боях в городах, скорее всего, часть из них получила опыт в Сирии, но мы видим, что их немного. Какой то волшебной путинской армии в шапках из медвежьих шкур мы не увидим", – констатировал эксперт.

На российской стороне техники и людей по-прежнему больше, поэтому украинцам приходится нелегко, но, вероятно, новый день принесет Украине больше удачи.

"Плюс Россию уничтожают неожиданными для нее экономическими и политическими санкциями" – подчеркнул аналитик. По его словам, сложно сказать, что будет дальше.

"Это всех очень беспокоит, поскольку это война – на войне бывает всякое, там воюют противники, но, похоже, Россия вскоре может начать отступление и искать возможность переговоров. Иной путь – будет использована военная сила против мирных жителей, чтобы нанести им как можно больший ущерб с целью запугивания украинского общества", – сказал Папечкис.

Эксперт заметил, что Запад реагирует на ядерную риторику Путина.

"Похоже, что Украина получит такое подспорье, которое не даст ощутить нехватки в снарядах на поле боя. Несмотря на угрозы со стороны России, что она будет мешать этому, пока мы видим, что все доходит до Украины. (…) Польша делает все, чтобы Украина вовремя получала оружие", – прибавил собеседник.

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