Томас Венцлова о войне России против Украины: "Опять чума, Калигула и горе"

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор славянских языков и литературы в Йельском университете (США) Томас Венцлова в интервью на Žinių radijаs сказал, что президента Владимира Путина, начавшего войну с Украиной, можно сравнить с римским императором Калигулой. Он также сказал, что у него есть друзья в России и ему жаль того, что они подвергнутся таким санкциям Запада, но сейчас нет возможности применять их только в отношении элиты, участвующей в преступлении.

На вопрос, что он думает о войне в Украине, профессор сначала прочел свои стихи.

"Это недлинные стихи, написаны 8 лет назад, когда Россия напала на Крым и аннексировала его, но, к сожалению, сейчас они стали еще актуальнее.

Звучат они так:

Нам после всех невзгод и всех разлук

Казалось − передышка будет вечной.

Друзья в садах стихи читали вслух,

Пируя и беседуя беспечно.

Дух мудрости над школами витал,

Вплывала флейта в белые колонны,

И ярмарками город хлопотал,

И пряности возили галеоны.

Мы радовались спелости плода

И многоцветью мастерских мозаик,

Но мрачные пророки, как всегда

Осмеянные, − правы оказались.

Металла грохот, сполохи огней,

Чернеет небо и ярится море.

Задуй свечу и дверь закрой. За ней

Опять чума, Калигула и горе.

(Перевод с литовского А. Герасимовой)", – прочел свои стихи Венцлова.

По словам поэта, Калигула - один из императоров, которого сейчас легко сравнить с Путиным.

"Чума есть чума – средневековая эпидемия, пандемия. Кстати, у Альбера Камю есть пьеса "Калигула" и роман "Чума". Мне нравятся оба произведения, отчасти поэтому я о них и упомянул. К сожалению, эти стихи стали актуальны, хотя я многое отдал бы за то, чтобы они такими не были", – сказал Венцлова.

Tomas Venclova Foto: Stopkadras

На вопрос, понятно ли ему, почему Путин напал на Украину, профессор ответил, что это нападение не было спровоцировано.

"Жестокое, безумное, бессмысленное и очень опасное. Мы, наверное, входим в новую эру существования мира, пока еще неясно, чем она завершится. На 90% надеюсь, что она завершится поражением Путина, а не концом мира. Хотя даже такую возможность нельзя полностью исключить. Но я надеюсь, что Запад сильнее Путина, и даже в худшем случае сможет его остановить, а, если потребуется, и уничтожить. Эта новая эра может длиться достаточно долго и она будет намного неприятнее той эры, в которой мы живем. К сожалению, это так. Почему Путин это сделал? Конечно, потому, что он не чувствует себя уверенно. Тут есть и психологические моменты, даже сказал бы психиатрические, в целом ненависть к Украине, поскольку она - пример для России", – рассуждал профессор.

Он сказал, что Украине более-менее удается вести себя демократически, и если все пройдет успешно, она будет примером того, что и Россия может это сделать.

"Этого Путин ни в коей мере не хочет допустить. Я думаю, что даже в кругу его подхалимов у него есть враги, которые не проявляют себя и ведут себя очень осторожно, но может наступить такой момент, когда они будут не так осторожны. Поэтому он решил, что пока есть время, есть возможность, надо свернуть этот эксперимент в Украине любыми средствами. Мне так кажется, по крайней мере сейчас, когда мы говорим, дела не обстоят катастрофически плохо, но пока сложно что-то прогнозировать", – заметил он.

По мнению Венцловы, Путин - фанатик истории, но мало о ней знает.

"Украину, конечно же, создал далеко не Ленин, он сделал ее советской республикой, иными словами, уничтожил. Независимая Республика Украина была создана без ведома Ленина, и после революции 1917 года он ее упразднил. Но Украина сформировалась раньше, я бы сказал, что она отчасти является продолжением спора между Москвой и Великим княжеством литовским (ВКЛ). Правда, ВКЛ не создало Украину, она выбралась из колыбели ВКЛ. Именно поэтому мы и являемся ее историческими приятелями, сторонниками и должны ими оставаться, и конечно же, являемся ими", - сказал Венцлова.

Что касается хода войны, профессор обратил внимание на один момент, который несколько удивил, но вместе с тем и порадовал.

"Когда Советский Союз, который, кстати, был сильнее нынешней России, напал на Прагу, он занял города Чехословакии, сменил власть в течение нескольких часов. Когда Советский Союз напал на Афганистан, захватил Кабул, сменил власть в течение нескольких часов. Правда, потом началась долгая и серьезная партизанская война, в которой Россия потерпела поражение. Однако само начало было коротким и успешным. В данном случае не было короткого и успешного начала. Бои идут четвертый день, ни один из крупных городов не взят, ни Киев, ни Харьков. Кажется, 27 февраля утром в Харьков ворвались российские военные, и они были уничтожены. На самом деле, когда все происходит в условиях войны, есть вероятность и фейков", - уточнил профессор.

Венцлове кажется, что нападение России не удалось, по крайней мере в начале.

"Я надеюсь, что через несколько дней, если украинцы еще продержатся, я думаю, они продержатся, оно вообще выдохнется. Сейчас проходят какие-то переговоры на границе Беларуси и Украины. Мы, наверное, еще не знаем, что на них происходит. Я стараюсь все время следить за информацией на разных каналах, переключаюсь с одного на другой, пытаюсь взвесить разную информацию и мнения. Но я не видел, что происходит на переговорах. Они, видимо, нужны России, чтобы объявить какое-то фальшивое перемирие, чтобы в это время она смогла сделать передышку, а потом напасть с новой силой.

Я считаю, это хорошо понимают и украинцы, и американцы, и они учтут эту цель переговоров. Что будет дальше, я не знаю, но я убежден, что украинцам хватит и терпения, и храбрости, и выносливости, чего я и желаю этой стране", - сказал он.

Профессор заметил, что он любит Украину, бывал там не раз и в советское время, и в постсоветское: "Могу только выразить абсолютную солидарность с ней, которую, вне всякого сомнения, выражает и вся Литва".

Он согласен с тем, что сплоченность Украины могла быть сюрпризом и для Путина.

"Я думаю, что информаторы предоставили ему неверную информацию – вот, все готово, вы туда войдете, вас там встретят с цветами, никто не будет сопротивляться. На этот раз не удалось, информация была неверной, я бы сказал, намеренно представлена неверная информация. Я почти уверен, что Путин сейчас кусает себе локти. Трудно сказать, видно, в ум не совсем здорового персонажа не проникнешь, но что слабость Украины - это галлюцинация, это факт", - сказал профессор.

В публичном пространстве снова появилась информация о железном занавесе между Западом и Россией. Венцлова согласен с этим, но отмечает разницу сегодняшней России от России и Путина.

"Знаете, когда-то очень нелюбимый мной исторический деятель Иосиф Сталин сказал: "Гитлеры приходят и уходят, а государство германское остается". Так вот, путины и сталины приходят и уходят, а Россия остается. Русский народ совсем не то же самое, что российское государство, а российское государство - не то же самое, что тот или иной мерзкий диктатор. Железный занавес должен отделять нынешнюю Россию от мира, занавес должен опуститься, но полностью ли он опустился, я еще не знаю. Кажется, во многих случаях опустился, и так должно быть, это вызвано действиями Путина. Я очень сочувствую своим российским приятелям, многие из которых и сейчас публично высказываются против Путина, даже очень жестко, они очень рискуют. Я им очень сочувствую, поскольку в стране за железным занавесом их жизнь не будет легкой, как и жизнь Алексея Навального. Но это необходимо, надо, чтобы нынешняя Россия была отделена от мира и не нанесла ему большого вреда", – считает профессор.

Он прибавил, что всегда был оптимистом, поэтому и в данной ситуации старается сохранять оптимизм.

"Что касается России как народа, исторического явления, тут я, скорее, оптимист. Я не верю, что любой народ – Китай, Россия, Ирак или Иран – по сути своей является империалистическим и опасным для мира. Нет, не народ, опасным и империалистическим может быть только правительство. Правительства сменяются, мы видели иную Россию, примерно с 1991 по 2000 год, может, даже немного дольше, в самом начале правления Путина. Мы видели Россию, которую практически ни в чем нельзя было упрекнуть, она не представляла опасности для своих соседей. Это длилось примерно 10 лет. Нигде не сказано, что такое не может повториться", - сказал Венцлова.

По его словам, наверное, невозможно так разделить санкции, чтобы они коснулись только элиты, а людей не коснулись.

"Они неизбежно коснутся людей, жаль, но, возможно, это отчасти откроет им глаза", - сказал профессор.

На вопрос, почему нет массовых высказываний интеллектуалов против российского режима, он заметил, что некоторая массовость наблюдается.

"Когда интеллектуалы высказались против советского режима, их было шесть человек, потом стало немного больше, но, наверное, никогда не было больше нескольких десятков, а режим все же рухнул. Сейчас высказываются сотни, среди них и очень известные имена. Им уже угрожают, что это расценят как предательство Родины, но они пока все еще стоят на своем. Им даже запрещают называть происходящее войной, надо писать "специальная операция".

Я читаю десятки блогов людей из России, в каждом предложении по несколько раз сказано "война, война, война. Мы против войны. Войны не должно быть. Война - это преступление". Повсюду значки, а внизу сказано, что правительство России требует вместо слова война использовать словосочетание "специальная операция", - отмечает профессор. Он знает, почему этого требуют.

"Когда идет война, надо сообщать о жертвах, а, когда специальная операция, есть особый закон, тогда можно не сообщать о жертвах. <...>. Даже не надо говорить, сколько погибло, не надо говорить, сколько танков взорвано, сколько самолетов сбито. Поэтому отчасти эта специальная операция - лицемерие. Но все этот принцип обходят, в этом контексте везде написано "война, война, война", хотя за каждое упоминание можно получить большой штраф. Только внизу есть сноска, где сказано, что правительство России требует вместо слова война использовать словосочетание "специальная операция", но все, что надо, сказано. Этих людей много, их больше, чем советских диссидентов и это, по крайней мере в меня, вселяет определенную надежду", – сказал Венцлова.

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