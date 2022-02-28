Telia выделит беженцам из Украины неограниченное количество SIM-карт

Приехавшим в Литву беженцам из Украины, на которую напала Россия, компания Telia предоставит неограниченное количество SIM-карт Ežys с предоплатой. Бесплатные звонки в Украину компания продлевает еще на месяц.

"Карты Telia с предоплатой Ežys уже передают литовским центрам координированного приема беженцев. Украинцы также смогут взять их во всех салонах компании Telia.

"Для людей очень важна связь как с оставшимися в Украине, так и уехавшими в другие страны мира близкими и друзьями. Поскольку сейчас неясно, какой будет потребность в таких услугах, дарим столько SIM-карт, сколько потребуется. Их будут раздавать приезжающим в Литву украинцам, кроме того, граждане Украины сами смогут получить их во всех салонах Telia в Литве, достаточно предъявить свои документы", – сказал представитель Telia Нортаутас Луопас.

Клиенты карт с предоплатой Ežys, как и все клиенты Telia весь март смогут звонить в Украину бесплатно, а находящиеся в Украине - бесплатно звонить в Литву.

Распространением карт Ežys занимается организация "Сильны вместе" (Stiprūs kartu), е передали первую 1000 карт.

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