Мэр Вильнюса обратился к россиянам: "Остановите вашего Путина, остановите это безумие" По-русски на Русской улице

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился к россиянам и белорусам, жителям бывших городов- побратимов столицы Литвы с призывом не сидеть на кухне, а перейти к активным действиям и остановить Путина.

Видеообращение мэр записал на Русской улице (Rusu gatve) города.

"Сейчас нужна ваша помощь. Я не знаю, как вы будете жить после этой войны. Россия в изоляции. В России будет плохо. Плохо, если вы выиграете эту войну, плохо, если вы проиграете эту войну. Вы, вы лично что-то должны сделать, чтобы остановить это безумие. Я призываю вас - остановите вашего Путина, остановите это безумие! Разговоров на кухне недостаточно, плакать по телефону с друзьями из Литвы - этого недостаточно. Вы должны сделать что-то лично. И молиться, как в этой прекрасной православной церкви, недостаточно. Сделайте что-то, чтобы остановить эту ужасную войну. Спасибо вам. До свидания", - сказал Ремигиюс Шимашюс в своем обращении.

В связи с вторжением России в Украину литовские самоуправления начинают расторгать договоры о сотрудничестве с российскими и белорусскими городами.

Совет самоуправления Кедайнского района в пятницу принял решение расторгнуть договор о сотрудничестве с российским городом Ростовом Великим и белорусским Волковыском.

Аналогичный проект постановления совета подготовило самоуправления Укмерге. Он планирует в одностороннем порядке расторгнуть договор с Ошмянским и Свислочским районами в Беларуси, с округом города Пионерска в Калининградской области России, а также протокол о намерениях с округом города Пионерска в Калининградской области.

В свою очередь, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на прошлой неделе сообщил, что столица разрывает связи с бывшими городами-побратимами в Беларуси и России.

"Еще на прошлой неделе я писал им, чтобы сделали что-нибудь, но ясно, что тишина", - сказал он.

Между тем мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сообщил, что в понедельник намерен созвать внеочередное заседание горсовета по вопросу о помощи Украине и ее народу. Также намечается расторгнуть договоры о сотрудничестве с Санкт-Петербургом и Калининградом.

"Город уже сейчас готов принять бегущих от войны украинцев. Тем самым мы постараемся помочь и их соотечественникам, оставшимся в своей стране. Мы наметили конкретные действия - осталось только получить одобрение членов совета", - сказал городской голова.

Вопрос о расторжении договоров на прошлой неделе рассмотрело и руководство Паневежиса.

Созвав глав фракций, мэр города Ритис Рачкаускас поднял вопрос о сотрудничестве с городами-партнерами в России - Калининградом и Мытищами, а "после того, как подтвердилась информация об участии белорусских военных в нападении на Украину," - и об отношениях с городом-партнером Витебском.

Мэр Казлу-Руды Мантас Варашка сообщил, что расторгает договор с российским Гусевом.

"В связи с нападением на Украину я дистанцировался от соглашения между городами Казлу-Руда и российским Гусевом. В ближайшее время я предложу остановить этот договор в муниципальном совете. Понятно, что муниципальная власть в России такая же. Это решение принципиальное. Не только по ради Украины, но и ради нас. Потому за ней последует Литва", — написал мэр в своем аккаунте в Facebook.

Муниципалитет Йонавского района объявил о прекращении сотрудничества с городами Багратионовск в России и Полоцк в Беларуси.

"Я проинформировал глав администрации обоих городов по электронной почте, что после военного вторжения России в Украину с помощью белорусского правительства партнерство и дальнейшее сотрудничество между нашими городами невозможно", - заявил мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

Муниципалитеты города Алитус и Вилкавишкского района также планируют прекратить сотрудничество с городами-партнерами в России и Беларуси.

На прошлой неделе Россия начала военное вторжение в Украину.

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