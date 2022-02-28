Министр обороны Литвы: не удастся запугать Запад, размахивая ядерным оружием

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что Запад не должен жалеть средств для Украины, поскольку Владимир Путин может пойти дальше. По словам министра, кремлевская риторика о ядерном оружии - это попытка запугать, но, он замети, что это не поможет.

"Не жалеть денег Украине (…), поскольку Украина на той линии и в том состоянии, когда демократический мир либо остановит Путина, либо он остановится в каком-то другом месте. Я думаю, что все это поняли, метаморфоза, которая наблюдается в последние дни и касается не только Европы, происходит. Я думаю, что любой диктатор или авторитарный правитель, как в данном случае Путин, не все может просчитать.

Очевидно, что демократии могут сплотиться и выделить немалые ресурсы на защиту Украины", – сказал Анушаускас.

Он прокомментировал и риторику Путина об опасности ядерной войны.

"Я думаю, что это еще одна возможность попугать Запад, посмотреть на его реакцию, но реакция Запада тут однозначна – размахивая ядерным оружием, запад запугать не удастся, поскольку страны сейчас очень ясно, включая Германию, которая радикально изменила позицию, высказали свое несогласие с путинской агрессией в Украине", – сказал министр.

Анушаускас пояснил, что сейчас из соображений безопасности не будут называть, какую именно помощь оказывают Украине.

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