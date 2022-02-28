Из-за санкций в отношении России литовский бизнес потеряет около 300 млн евро

Из-за экономических санкций международного сообщества против России в связи с начатой военной агрессией в Украине литовский бизнес потеряет около 300 млн евро, которые поступают от двухсторонней торговли, заявил вице-президент Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

"Бизнес давно понял, что трейдинг в России — очень рискованная деятельность, она сопряжена с большими рисками, но по этой причине растет прибыльность. Но если посмотреть на структуру экспорта, то она покажется очень внушительной - более 3 миллиардов евро взаимной торговли, а товаров литовского происхождения - всего на 300 миллионов евро. В этой ситуации ими придется пожертвовать", — заявил Дубниковас радиостанции LRT в понедельник утром.

По его словам, это может вызвать временные трудности у тех литовских компаний, у которых есть торговые отношения с Россией, но от больших проблем страна защищена тем, что Литва смогла переориентироваться в 2014 году, когда после аннексии Крыма были применены санкции международного сообщества и обретены новые рынки.

"Это будет вызовом для компаний, поставляющих эти товары. Но хорошая новость заключается в том, что Литва отвернулась от России еще в 2014 году, когда торговля была гораздо более интенсивной, и сумела найти рынки сбыта на Западе", — отметил Дубниковас.

Главы дипломатий стран Европейского Союза (ЕС) на внеочередной встрече в воскресенье договорились об отключении отдельных российских финансовых учреждений от системы межбанковских расчетов SWIFT, и в понедельник должно быть ясно, к кому конкретно будут применяться ограничения. Вероятно, это будут крупнейшие российские банки.

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