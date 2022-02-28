Коронавирус в Литве: 2238 новых случаев, 8 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2238 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 1923 случая были первичным заражениями, 314 – вторичным и 1 пациент заразился в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1659 человек, из них 95 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 902 554 человек, от этой болезни умер 8421 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 2932,5 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 48,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.



Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 70 лет (1 из группы 70-79 лет, 6 из группы 80-89 лет и один 90-99 лет).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!