Čili Pizza трудоустроит 100 украинцев и будет предоставлять бесплатное питание беженцам в крупных городах

Компания Čili Holdings, которая управляет одной из крупнейших сетей ресторанов Čili Pizza, готова принять на работу 100 украинских беженцев. Кроме того, ресторан ежедневно будет предоставлять беженцам 200 порций горячей еды в крупных городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе.

"Сейчас в сети уже работают 8 украинцев. Мы готовы трудоустроить еще больше 100 наших братьев и сестер из разоряемой войной страны, поэтому просим у клиентов понимания и поддержки, когда их будут обслуживать украинцы. Также сейчас мы с партнерами завершаем обсуждение вопроса поставок горячей еды беженцам из Украины", - сказала член правления Čili Holdings Года Каросайте.

Кроме того, Čili Pizza 30% от стоимости заказов римской пиццы направит благотворительным организациям, поддерживающим Украину.

"Я благодарна и нашим работникам, которые занимаются волонтерской деятельностью. Вклад каждого человека, бизнеса, организации, каким бы он ни был, сегодня жизненно необходим как для людей в Украине, которые борются žmones за свою свободу, так и для тех, кто бежит из Украины из-за бессмысленной войны, развязанной Россией", – считает Каросайте.

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