В Беларуси прошел референдум или протест?

Сегодня, 27 февраля, в Беларуси прошел референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию. За два часа до закрытия избирательных участков, по данным ЦИК, явка превысила 74%. Но проходил референдум довольно необычно.

Собравшиеся в очередях на избирательных участках люди скандировали "Нет войне!", а на бюллетенях писали "Слава Украине!", "Живе Беларусь!" и сообщали, куда, по их мнению, должен отправиться "русский военный корабль".

Сегодня же демократические силы Беларуси, Светлана Тихановская, Павел Латушко и BYPOL призвали жителей собраться для выражения своей позиции не только у избирательных участков, но и прийти в 17:00 к зданию Генерального штаба Минобороны в Минске: "Только офицеры сейчас могут повлиять на решение остановить наши войска". В других городах общий сход предлагалось проводить на центральных площадях и возле городских администраций.

К вечеру Минск уже гудел. И по последним данным, на антивоенных акциях было задержано более 190 человек.

Наибольшее количество задержаний произошло в Минске, но силовики также хватали людей в Барановичах, Жодино, Могилеве, Гродно, Бобруйске и других городах.

Успехи украинской армии вдохнули новые силы в белоруский антилукашенковский, а теперь и антивоенный, протест.

Главный редактор канала "Каратели Беларуси" Янина Сазонович обратилась к белоруским военным: "Белоруский народ ненавидит вас за ваше предательство. И за то, что сейчас вы вместе с российскими оккупантами идете войной на наш братский, украинский народ.

В распоряжении моей команды есть огромные массивы информации. Среди них – ваши личные данные. Адреса, паспорта, свидетельства о рождении, кредитные истории – всё. И я буду делать то, что умею лучше всего – я буду их обрабатывать и публиковать в общественный доступ."

Впрочем, это обращение лучше один раз услышать целиком…

Тем временем белоруские хакеры, по сообщению NEXTA, уже перешли от слов к делу и "перевели" Белорусскую железную дорогу в ручной режим управления, парализовав Минский и Оршанский узел. Как сообщили хакеры, это не повлияет на безопасность перевозок, но замедлит и затруднит снабжение российских войск.

Что касается референдума, то его итог, как это принято в автократиях, был известен заранее. А потому не имеет никакого значения. По данным Белсат TV досрочно проголосовали 43% граждан, списки членов участковых комиссий были засекречены, голосование для беларусов, находящихся за границей, не проводилось. Наблюдателей от ОБСЕ на этом голосовании не было.

И напоследок... Обращение легенды вооруженных сил Беларуси, подполковника ВДВ запаса Сахащика Валерия Степановича к белорусским военным. Он – основатель движения "Черный орел", широко известный в спецназовских кругах командир 38-й гвардейской мобильной бригады.

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