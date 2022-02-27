Шимашюс "очищает" Вильнюс: отменяет выданные разрешения на протесты, запрещает деятельность Yandex

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в социальной сети Facebook сообщил, что столица Литвы прекращает сотрудничество с бывшими городами-партнерами в Беларуси и России. Мало того, мэр отзывает разрешение на проведение "Большого марша в защиту семей", который должен был состоятся в мае и не выдаст другие разрешения на подобные мероприятия, если увидит хотя бы малейшую связь между ними и российской пропагандой.

"Мы следим за публичным пространством и видим, что бывшие и нынешние организаторы этого мероприятия активно поддерживают действия России, не только искаженные ценности Кремля. Война - ясная грань, если даже она не помогла им очухаться, мы не позволим, чтобы мероприятие стало платформой для дураченья людей. Не нравится – можете идти в суд, удачи", – писал он о "Большом марше в защиту семей".

Мэр также сказал, что попросил национальные ведомства остановить деятельность такси Yandex в Вильнюсе. Якобы этим занялся министр транспорта Марюс Скуодис.

Шимашюс обещал сделать все, чтобы в парке Вингис больше не праздновали Дни России, если в мероприятии любым способом - прямо или косвенно - будет участвовать посольство России.

"Россияне и белорусы могут выступать с концертами в Вильнюсе, если они ясно и открыто, публично заявят о своем несогласии с правящими режимами в России и Беларуси. Молчания не хватит. О тех, кто поддерживает режим, я даже не говорю – им сразу же предложат идти туда, куда предложили пойти русскому военному кораблю", – сказал мэр.

Шимашюс обещает, что вскоре сообщит и о других действиях в вопросе борьбы против российской пропаганды.

"Хорошо, что мы уже раньше сделали домашнюю работу и убрали советских истуканов с Зеленого моста и избавились от "Дома Москвы". Сейчас отличное время для того, чтобы очиститься от мусора российского режима, оставленного в нашей стране. Призываю к этому все литовские города и национальные учреждения. Когда Украина с нашей помощью победит в войне, мы тоже будем чище и будем дышать свободнее", – писал глава города.

Он призвал вильнюсцев жертвовать деньги фонду Blue / Yellow for Ukraine, эти средства пойдут на укрепление обороны Украины. Он призывает откликнуться тех, кто может помочь беженцам из Украины: предоставить жилье, питание, опеку.

Мэр Вильнюса призвал к информационной войне – рассказывать россиянам в социальных сетях правду, опровергать лож, которую распространяет режим. И главное – не забывать, что Путин пытается нас запугать.

"Единственное оружие для борьбы с таким агрессором (и Украина показывает, как это действует) – дать отпор. И слава Богу, что мы в НАТО, что мы сильны, и что нас невозможно победить. Слава Україні!", – писал Шимашюс.

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