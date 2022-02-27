Ландсбергис: такова доктрина Путина, Евразия его мечты

Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что Европа должна научиться жить без России, в противном случае она долго не просуществует. Эта страна, по его словам, сама выбрала путь изоляции.

"Или Европа научится жить без России или она долго не просуществует. Издохнет в общей клоаке. Такова доктрина Путина, "Евразия" его мечты, – написал политик в фейсбуке.

"Отношения с выродком за деньги - имеют свое название. Профессия, не дающая счастья. А деньги, которые у того иногда есть - наворованные, полученные в результате разбоя. Не пахнут? К сожалению, деньги этих тиранов пахнут сгоревшей и отравленной кровью. Поэтому вопрос простой: хочет ли Европа жить? Хочет ли жить Литва, Германия? Хочет ли еще существовать цивилизация? Хочет ли этот сошедший с ума мир жадности, мести, нелюбви и страха еще жить?", – продолжал профессор.

Он акцентировал, что сама Россия выбрала изоляцию.

"Во-первых, давайте научимся жить без России. Это ее выбор. Пусть гниет как падаль динозавра или исчезнет из мира надежды, из Благой Вести. Изгнанная ото всюду – это уже происходит, а выбор ее – временно может потаскаться разве что в объятиях Китая, если тот еще не старается избегать заразы. Владимир Путин выполнил чью-то задачу. Кажется, нечистого. Вызов для последних россиян", – прибавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!